الاعمار تعلن حجم المبالغ المصروفة لقروض صندوق الاسكان خلال نصف عام

2021/10/07 | 11:08 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، اليوم الخميس، عن المبالغ المصروفة لقروض صندوق الإسكان خلال العام الحالي.وقال المركز الاعلامي للوزارة في بيان، إن “وزارة الاعمار والإسكان والبلديات العامة، أحصت حجم المبالغ التي قام صندوق الاسكان التابع للوزارة، بصرفها كقروض سكنية للمواطنين في بغداد وعموم المحافظات منذ بداية العام الجاري ولغاية شهر ايلول الماضي”.[…]

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