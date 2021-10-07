2021/10/07 | 11:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الداخلية، تفاصيل استطلاع اجرته الشرطة المجتمعية لمعرفة عدد العراقيين الذين سيشاركون في اقتراع العاشر من تشرين.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (7 تشرين الأول 2021)، إن "الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية أجرت استبيان لآراء المواطنين حول مشاركتهم في الانتخابات المؤمل اجراؤها في العاشر من شهر تشرين أول الجاري في بغداد والمحافظات وقد أظهر ان 68% منهم أبدوا عزمهم على المشاركة بالانتخابات باعتبارها السبيل الوحيد للتغيير".

وأضافت "فيما أكد 83% من المواطنين على قدرة القوات الأمنية على حماية العملية الانتخابية، ونجاح الانتخابات أمنيا".

وبحسب البيان "شمل الاستطلاع المواطنين من كلا الجنسين ومن مختلف الأعمار في أغلب محافظات البلاد ممن يحق لهم التصويت والاقتراع".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية العراقية: 68% من العراقيين سيشاركون في اقتراع العاشر من تشرين) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية العراقية: 68% من العراقيين سيشاركون في اقتراع العاشر من تشرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).