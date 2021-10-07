السعوديون على موعد مع قانون فريد من نوعه..

2021/10/07 | 11:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد ستة أشهر سيصبح السعوديون على موعد مع سريان قرار فريد من نوعه، وهو اعتبار اتصالات ورسائل شركات الدعاية والإعلان دون الحصول على إذن العميل مسبقا جريمة يعاقب عليها القانون.

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