2021/10/07 | 11:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني معروف أن تعدد الزوجات هي قضية تخص الرجال، وهو خيار مباح نص عليه الشرع والقانون، إلا أن هناك ظاهرة جديدة طفت على السطح وهي تعدد الأزواج أو جمعهم بشكل ينافي القيم الأخلاقية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “المحارم الكبرى”..



تقرير قضائي مفزع المركز الخبري الوطني.

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