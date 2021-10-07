الجمارك تضبط 3 شاحنات محمَّلة بمواد غذائية وكيميائية مخالفة للضوابط

2021/10/07 | 11:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

ضبطت هيئة الجمارك في المنطقة الشمالية، اليوم الخميس، 3 شاحنات محمَّلة بمواد غذائية وكيميائية مخالفة للضوابط .

وذكرت الهيئة في بيان لها تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية جمرك المنطقة الشمالية ضبط 3 شاحنات محملة بمواد مخالفة للضوابط والتعليمات".

واضافت، أن "هذه المواد هي غذائية (ألبان و اجبان مختلفة) وكيميائية (كاربونات الكالسيوم ) و(حديد بليت مستورد)".

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