تعرف على أسعار الذهب في السوق العراقية

2021/10/07 | 11:33 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداستقرت أسعار الذهب في الأسواق المحلية، اليوم الخميس.وبلغت أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة بغداد للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي سعر بيع 360 الف دينار وهي الاسعار نفسها ليوم امس الاربعاء، فيما بلغ سعر الشراء 356 الفاً.وسجل سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي …

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