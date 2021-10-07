2021/10/07 | 11:33 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأفادت الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية، الخميس، بانقاذ 4 فتيات من محاولات ابتزاز في محافظتين.وذكر بيان للشرطة، وصل “النور نيوز” نسخة منه، أن “مفارز الشرطة تمكنت من احباط 3 محاولات ابتزاز الكتروني في نينوى، ومحاولة أخرى في ميسان”.وأضاف البيان، أن “العمليات جاءت على خلفية ورود مناشدات من 3 فتيات من …

ظهرت المقالة الشرطة المجتمعية تعلن انقاذ 4 فتيات من الابتزاز في محافظتي نينوى وميسان أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة المجتمعية تعلن انقاذ 4 فتيات من الابتزاز في محافظتي نينوى وميسان) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة المجتمعية تعلن انقاذ 4 فتيات من الابتزاز في محافظتي نينوى وميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).