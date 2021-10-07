انفجار عبوة ناسفة قرب حقل للدواجن في ديالى

2021/10/07 | 11:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / انفجرت عبوة ناسفة شمال بعقوبة مركز محافظة ديالى ، دون وقوع اصابات بشرية .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان عبوة ناسفة انفجرت قرب مشروع لتربية الدواجن في منطقة الخويلص بضواحي الخالص ، شمال بعقوبة ، ما ادى الى حدوث اضرار مادية ، دون وقوع اصابات بشرية "./انتهى

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