مركز حقوقي: اكثر من نصف مليون موظف اقتراع ومشرف في الانتخابات

2021/10/07 | 11:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلن المركز الستراتيجي لحقوق الانسان في العراق :" ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات دربت نحو 550 الف موظف اقتراع ومشرف استعداداً للانتخابات البرلمانية العامة التي ستجري الاحد المقبل.وقال نائب رئيس المركز حازم الرديني في بيان :" ان هذا العدد من المتدربين هو الاكبر على مستوى جميع الانتخابات السابقة " ،مشيراً الى :" ان اغلبهم من موظفي الدولة وسيتم منحهم كتاب شكر وقدما لستة اشهر "./انتهى3

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