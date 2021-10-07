اذاعة الناصرية: الانتخابات تعلن تهيئة مراكز الاقتراع امنياً وفنياً وادارياً  للتصويت الخاص 



اذاعة الناصرية: الانتخابات تعلن تهيئة مراكز الاقتراع امنياً وفنياً وادارياً  للتصويت الخاص 
2021/10/07 | 11:33 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اذاعة الناصرية: الانتخابات تعلن تهيئة مراكز الاقتراع امنياً وفنياً وادارياً  للتصويت الخاص  هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/07 | 11:33.

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