الداخلية تحدد 68% من العراقيين سيشاركون في الانتخابات القادمة

2021/10/07 | 11:38 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 83% من المواطنين اكدوا على قدرة القوات الأمنية في حماية العملية الانتخابية.

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