الشرطة المجتمعية: احباط 4 محاولات ابتزاز ضد فتيات في محافظتين

2021/10/07 | 11:38 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تمكنت مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، من احباط 3 محاولات ابتزاز الكتروني في نينوى، ومحاولة أخرى في ميسان.وذكرت المجتمعية في بيان، ان “العمليات جاءت على خلفية ورود مناشدات من (3) فتيات من محافظة نينوى ادعين فيها تعرضهن لابتزاز من قبل أشخاص أغروهن بعلاقات بغرض الزواج، وعندما انتهت […]

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