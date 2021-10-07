بغداد..العثور على جثة “طفلة” تعرضت للتعذيب والخنق

2021/10/07 | 11:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن الناطق باسم هيئة رعاية الطفولة، المقدم عزيز ناصر، اليوم الخميس، العثور على جثة طفلة تعرضت للتعذيب والخنق في العاصمة بغداد.وقال ناصر، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “مفارز شرطة […]

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