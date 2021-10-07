امير سعودي ينتقد قناة الحدث بسبب فشلها في ادارة الحوار مع نوري المالكي

2021/10/07 | 11:40 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادعقّب الأمير السعودي، سطام بن خالد آل سعود على التصريحات التي أدلى بها نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي الأسبق والتي برر فيها إعدام الرئيس الأسبق، صدام حسين في عيد الأضحى”.تصريحات المالكي جاءت خلال مقابلة على قناة الحدث في الـ 2 من الشهر الجاري، وقال فيها: “ما عندنا في الدستور ما يمنع إجراء إعدام …

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