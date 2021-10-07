التقرير: مؤتمرات الأحزاب الانتخابية تدل على أنها منظمة ولها جمهور سيذهب لصناديق الانتخاب

2021/10/07 | 11:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال تقرير لصحيفة اندبندنت عربية إن من يتابع مؤتمرات الأحزاب الانتخابية يصل لنتيجة أنها منظمة ولها جمهور مؤمن أو منتفع سيذهب لصناديق الانتخاب

وأكد التقرير أن الأحزاب تراهن على مقاطعة الغالبية الصامتة لتمرر مرشحيها لمجلس النواب مشيرا الى ان الناخب إما أن يعاقب هذه الأحزاب ويبحث عن وجه جديد يمثله أو يستكين لليأس في بيته مبينا ان هذا المسار أكبر خدمة يتم تقديمها للأحزاب.

وأوضح التقرير ان البرلمان سيكتسب الشرعية حتى لو وصلت نسبة المشاركة الى واحد بالمئة لأن الانتخاب حق وليس واجباً حيث لا يوجد حد أدنى من نسبة المشاركة

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