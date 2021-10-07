2021/10/07 | 11:45 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: x2Zq2sXIOI8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. استعدادات واجراءات المفوضية العليا للانتخابات - مكتب الرصافة | نسمات زاكروس) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. استعدادات واجراءات المفوضية العليا للانتخابات - مكتب الرصافة | نسمات زاكروس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).