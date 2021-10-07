مقترح مكتب مشترك لإدارة شط العرب بين العراق وإيران

2021/10/07 | 11:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

كشفت وزارة الموارد المائية، عن مقترح لإدارة شط العرب بشكل مشترك مع إيران، مؤكدة في الوقت ذاته استمرار طهران بتعطيل المفاوضات حول ملف المياه.

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وقال مستشار الوزارة عون ذياب في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية تابعه "ناس"، (7 تشرين الأول 2021)، إن "هدف الوزارة الوصول إلى اتفاق مع الجارة إيران، خاصة والسنة الحالية حادة الجفاف مع توقعات بموسم جاف آخر، مما يوجب العمل على التفاهمات".

وأضاف ذياب، أنّ "الانتخابات في إيران تسببت بتعطل المفاوضات، مع أن وزير الموارد التقى المعنيين في وزارة الطاقة الإيرانية أثناء زيارته إلى إيران، لغرض حل المشاكل لكنها لم تحل حتى الآن، والعراق الآن مقبل أيضًا على الانتخابات"، معرباً عن أمله بـ "تدخل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لحلحلة الملف".

وبيّن ذياب، أنّ "الطرف الإيراني يتحجج باتفاقية 1975 باعتبارها المرجعية للمفاوضات، على الرغم من وجود بروتوكول ملحق يحدد هذا الموضوع ويصنفه أيضًا، فضلاً عن معايير معتمدة تصب في صالح العراق"، مشددًا على ضرورة "تفعيل الاتفاقية التي ظلت تراوح بسبب الحرب".

وأوضح مستشار الوزارة، أنّ "العراق يعاني جفافًا في هور الحويزة إثر قطع نهر الكرخة الإيراني بشكل كامل، بعد أن شهدنا تدفقه الكبير في عام 2019 وكاد يسبب لنا الغرق في مجنون"، مشيرًا إلى أنّ "التفاهم حول الاتفاقية يمكن أنّ يقود إلى حلول لحسم موضوع الحدود النهرية وترسيم الحدود، ثم الانطلاق لموضوع إدارة شط العرب مع إيران ضمن مكتب مشترك".

وبيّن، أنّ "بيئة شط العرب تواجه مخاطر سنوية بسبب التلوث بالأملاح، ومن الضروري وضع حد لذلك"، موضحًا أنّ الوزارة "ونتيجة لغياب رد فعل إيجابي من قبل إيران، طلبت اللجوء لتدويل القضية والذهاب لمحكمة العدل الدولية".

ودعا ذياب، إلى "تنضيج الملف دبلوماسيًا" من قبل الحكومة.

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