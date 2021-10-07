2021/10/07 | 11:46 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلق شقيقتهم.. فقاموا بقتله وأصابوا ابنه بالرصاص بمحافظة عراقية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/07 | 11:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طلق شقيقتهم.. فقاموا بقتله وأصابوا ابنه بالرصاص بمحافظة عراقية) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طلق شقيقتهم.. فقاموا بقتله وأصابوا ابنه بالرصاص بمحافظة عراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).