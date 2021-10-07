2021/10/07 | 11:46 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العثور على جثة مجهولة الهوية تعود لطفلة تعرضت للتعذيب والخنق في بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/07 | 11:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على جثة مجهولة الهوية تعود لطفلة تعرضت للتعذيب والخنق في بغداد) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على جثة مجهولة الهوية تعود لطفلة تعرضت للتعذيب والخنق في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).