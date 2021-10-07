توقعات حالة الطقس لمدة 4 أيام في العراق

2021/10/07 | 11:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الانواء الجوية، الخميس، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة.

وقالت الهيئة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (7 تشرين الاول 2021)، إن "الطقس ليوم غد الجمعة (يوم الاقتراع الخاص)، سيكون صحوا ولا تغير في درجات الحرارة، اذ ستسجل بغداد 33 ومحافظة البصرة 40 وذي قار والمثنى وواسط وميسان 37 درجة مئوية، فيما ستكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س ومدى الرؤية (8-10)كم".

وأضاف البيان، أن "الطقس ليوم السبت سيكون صحوا ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في المنطقة الوسطى اما الشمالية فسيكون الطقس صحوا ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحوا ولا تغير في درجات الحرارة، فيما ستكون الرياح شمالية غربية، خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم /س ومدى الرؤية سيكون (8-10)كم".

وأشار إلى أن "الطقس ليوم الاحد (الاقتراع العام) سيكون صحوا ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20)كم /س، في المنطقتين الوسطى والجنوبية، اما في المنطقة الشمالية فسيكون الطقس صحوا مع ارتفاع درجات الحرارة قليلا".

وتابع البيان، ان "الطقس ليوم الاثنين القادم سيكون صحوا ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة (10-20)كم/س،ومدى الرؤية (8-10) كم".

N.A

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