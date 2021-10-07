هيئة البيئة في أبوظبي تبيّن سبب ظهور الثعابين البحرية على شواطئ الإمارة

2021/10/07 | 11:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت هيئة البيئة في أبوظبي، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، سبب رصد العديد من الثعابين البحرية على بعض شواطئ الإمارة..إليك التفاصيل.

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