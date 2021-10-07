شركة المرشد لتطوير الأعمال تحصل على لقب افضل الشركات الاستشارية في العراق

2021/10/07 | 12:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أصدرت Clutch، وهي منصة مستقلة لأبحاث السوق ومنصة مراجعة خدمة الأعمال بين الشركات، قائمتها الرسمية لأفضل مزودي خدمات الأعمال بين الشركات من العراق.

يتبنى العراق التحول الرقمي وتبذل السلطات الرسمية المزيد من الجهود لدعم صناعات التكنولوجيا المحلية.

تتعهد الدول المجاورة بمساعدتها للمشهد الرقمي العراقي المتنامي والذي سيعزز أسواق خدمة الأعمال بين الشركات المحلية.

في كل عام ، تعلن Clutch عن أفضل مزودي الخدمة من العراق بعد إجراء تقييم دقيق أخذ في الاعتبار المتغيرات التالية:

الخدمات المقدمة.

العملاء السابقون.

دراسات الخبرات.

عدد الجوائز والتقديرات.

التواجد على وسائل التواصل الاجتماعي.

حيث قال نيت ويفيل، مدير قسم تجربة العملاء في Clutch: "اننا في Clutch ، نتشرف دائمًا ومتحمسون للتعرف على موهبة ودوافع كبار اللاعبين في هذا المجال".

وأضاف: "تألق هذه الشركات بسبب رفعها للمعايرها في العمل، ولا يسعنا الانتظار لنشهد إلى أي مدى يمكن أن تذهب إلى أبعد من ذلك."

لا تزال أبحاث Clutch في أختيار أفضل شركات خدمة الأعمال جارية.

حصلت شركة المرشد لتطوير الأعمال على المركز الأول في مجال العلاقات العامة والمركز الثاني في مجال خدمة الأعمال على مستوى العراق.

وتعتبر شركة المرشد اول شركة عراقية في مجال تطوير الأعمال كخدمة والتي تتضمن تقديم الاستشارات في مجال تطوير الاعمال، العلاقات العامة والتواصل المؤسساتي والسياسات العامة.

من جانبه قال أنس مرشد المؤسس والمدير التنفيذي لشركة المرشد: "ان الحصول على هذه الجائزة جاء نتيجة للعمل المتواصل من قبل فريق العمل" وحول السوق العراقي "كان هكذا نوع من الأعمال حكرًا بالشركات الأجنبية والعربية ولكن اليوم يوجد الكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم تتنافس مع كبرى الشركات الاجنبية في هذا المجال ومجالات اخرى".

من جانبه قال عثمان علي مدير حسابات الزبائن في شركة المرشد بإن نسبة الزبائن الأجانب في الشركة هي الاكبر حيث تشكل نسبتهم ٩٠٪؜ من زبائن المرشد يتم خدمتهم في مجال تطوير الاعمال والعلاقات العامة والتواصل المؤسساتي.

حول Clutch

Clutch هي منصة التقييمات والمراجعات الرائدة لمقدمي خدمات تكنولوجيا المعلومات والتسويق والأعمال.





كل شهر، يستخدم أكثر من نصف مليون بائع وبائعة للخدمات منصة Clutch، وتنمو قاعدة المستخدمين بنسبة تزيد عن 50٪ سنويًا.

تم الاعتراف بـClutch من قبل Inc.



Magazine كواحدة من 500 شركة الأسرع نموًا في الولايات المتحدة وأدرجتها LinkedIn كأفضل 50 شركة ناشئة.

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