2021/10/07 | 12:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت اللجنة الامنية العليا للانتخابات، اليوم الخميس، توجيهات للقوات المكلفة بحماية المراقبين الدوليين.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان إن “رئيس اللجنة الامنية العليا للانتخابات في العراق الفريق الأول الركن عبد الامير الشمري يرافقه نائب رئيس اللجنة الأمنية الفريق الركن عبد الكريم التميمي ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عماد الدليمي وجميع اعضاء اللجان الفرعية، اجروا جولة ميدانية للقوات الامنية التي سيكون واجبها توفير الحماية اللازمة للوفود الاجنبية والعربية المشاركة في الاشراف والمراقبة للانتخابات البرلمانية في العراق”.

وأضافت ان “رئيس اللجنة وجه للقوات الامنية بعض التوجيهات في اهمية الالتزام العالي بأداء الواجب والقيافة العسكرية والاسلوب الانساني في التعامل والالتزام بالأوامر العسكرية “.

وتابعت أن “الفريق الخاص بالأشراف والمراقبة التابع للأمم المتحدة ابدوا امتنانهم وشكرهم للإجراءات التي تتخذها اللجنة الامنية العليا للانتخابات”.

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