2021/10/07 | 15:50 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مع انتهاء عمل مجلس النواب.. الشارع البابلي يوجه انتقادات لممثليه في البرلمان العراقي) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: yuLCuq1UEJ0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مع انتهاء عمل مجلس النواب.. الشارع البابلي يوجه انتقادات لممثليه في البرلمان العراقي) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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