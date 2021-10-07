الناتو يطرد 8 من أعضاء بعثة روسيا لدى الحلف خشية

2021/10/07 | 15:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، الخميس، إن قرار طرد ثمانية أعضاء من البعثة الروسية إلى الناتو ليس مرتبطًا بحدث معين، حيث سلط الضوء على ضرورة أن يكون الحلف "يقظًا" من "النشاط الروسي الخبيث".

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