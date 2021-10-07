2021/10/07 | 16:00 - المصدر: عين العراق

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الخميس 7 أكتوبر 2021 | 03:59 مساءً

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كوريا الجنوبية تتفوق على المنتخب السوري في التصفيات الآسيوية

تفوق المنتخب الكوري الجنوبي على المنتخب السوري في التصفيات الآسيوية الحاسمة بهدفين لهدف.



سجل اصحاب الارض المنتخب الكوري هدفهم الاول بالدقيقة 48 وعادل المنتخب السوري عن طريق عمر خريبين ليسجل هدف الفوز المنتخب الكوري في آخر رمق من المباراة في الدقيقة 88 وبذلك يتصدر مؤقتا.

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