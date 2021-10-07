طائرة كويتية تهبط بمطار طرابزون بعد انذار بوجود قنبلة

2021/10/07 | 16:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت صحف تركية، الخميس، عن هبوط طائرة كويتية على متنها 51 راكباً وافراد الطاقم في مطار طرابزون، شمال شرقي تركيا، بعد الإبلاغ عن وجود قنبلة على متنها.

وأضاف: نحن الآن بصدد الانتهاء من المشاورات بشأن هذه المسألة.



وجدد الحديث بإيجابية عن المحادثات مع الرياض، وقال إن بلاده قدمت أفكارها ورؤيتها لتطبيع العلاقات، ولدينا استعداداً كاملاً، مشيراً الى أن الحوار يسهم في بناء علاقات حسن جوار.

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