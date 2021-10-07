الكرملين: طرد الناتو لدبلوماسيين روس يقوض آمال الحوار

2021/10/07 | 16:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قال الكرملين اليوم الخميس إن إقدام حلف شمال الأطلسي على خفض حجم البعثة الروسية يقوض تماماً آمال عودة العلاقات إلى طبيعتها واستئناف الحوار مع التكتل.

وقال مسؤول في الحلف أمس الأربعاء إن الحلف طرد 8 أفراد من البعثة الروسية لديه كانوا “ضباط مخابرات روس متخفيين”، في أحدث تدهور للعلاقات بين الغرب والشرق والتي وصلت بالفعل إلى أدنى مستوياتها في فترة ما بعد الحرب الباردة.

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