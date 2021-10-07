عبر مكبرات الصوت .. العتبة الحسينية المقدسة تحث المواطنين على المشاركة الفاعلة في الانتخابات

2021/10/07 | 16:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حثت العتبة الحسينية المقدسة، اليوم

الخميس، المواطنين على المشاركة

الفاعلة في الانتخابات المقبلة في 10

تشرين الاول الجاري.

وقال مراسل وكالة نون الخبرية، ان

مكبرات الصوت في العتبة الحسينية

المقدسة بثت

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