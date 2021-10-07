2021/10/07 | 16:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم

الخميس، الإطاحة بعصابة مختصة بالتسليب

في العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، انه "ضمن الجهود الأمنية

المستمرة التي تبذلها قطعات قيادة

عمليات بغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطاحة بعصابة مختصة بـ"التسليب" في بغداد (صورة الضحية)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإطاحة بعصابة مختصة بـ"التسليب" في بغداد (صورة الضحية)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).