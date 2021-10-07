المنافذ الحدودية تحبط محاولة تهريب مواد مخالفة في ميناء ام قصر

2021/10/07 | 16:12 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، عن احباط محاولة تهريب مواد مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الجنوبي بمحافظة البصرة.

وقالت الهيأة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "بناءً على المعلومات الواردة من شعبه الاستخبارات والتراخيص الأمنية تمكنت مفرزها من ضبط حاوية تحتوي مواد مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد".واضافت، انه"من خلال إجراءات الكشف والتدقيق تبين وجود مادة (ألعاب نارية) الممنوعة من الاستيراد مخباة خلف المواد المصرح عنها وهي اقداح ورقية".

واشارت الهيأة الى انه" تم تشكيل لجنة من الجهات المختصة وتنظيم محضر ضبط أصولي والإحالة إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

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