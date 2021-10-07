رموزنا المصرية . اللواء باقي زكي يوسف نموذجأ (٢) - سلوى فاروق رمضان

2021/10/07 | 16:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سلوى_فاروق_رمضان من مواليد عام ١٩٣١م ،خريج هندسة قسم ميكانيكا جامعة عين شمس عام١٩٥٤م ، خدم في الجيش كضابط مهندس وخدم فيه من عام ١٩٥٤ إلي ١٩٨٤ .كان برتبة رائد في وقت بناء السد العالي ، وكان من ضمن الضباط الذين تم إختيارهم للمعاونة في إصلاح المعدات في السد العالي ، عمل مدير جراج الشرق حتي عام ١٩٦٧م .وفي مايو ع ......





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