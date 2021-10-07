2021/10/07 | 16:25 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: uAFWETC_7fQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من المستودعات إلى مراكز الاقتراع ... تم تأمين صناديق الاقتراع قبل الانتخابات العراقية) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. من المستودعات إلى مراكز الاقتراع ... تم تأمين صناديق الاقتراع قبل الانتخابات العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).