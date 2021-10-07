مصدر في beIN SPORTS لـCNN: السعودية سترفع الحظر عن الشبكة القطرية قريبًا

2021/10/07 | 16:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سترفع المملكة العربية السعودية قريبًا الحظر الذي فرضته على قنوات beIN Sports الرياضية القطرية، وفقاً لمصدر في الشبكة التي تمتلك حقوق بث حصرية في الدوري الإنجليزي الممتاز (بيريميرليغ) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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