2021/10/07 | 16:32 - المصدر: عين العراق

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الرياضة

الخميس 7 أكتوبر 2021 | 04:30 مساءً | عدد القراءات : 6

عين العراق تنشر تشكيلة الوطني أمام لبنان

يخوض منتخبنا الوطني مباراته الثالثة بالتصفيات المؤهلة الى كاس العالم، ويلاقي منتخب لبنان في قطر ارض العراق المفترضه اليوم في الساعة 5:30 مساءاً.

ويبدا مدرب المنتخب الوطني ادفوكات بتشكيلة تضم كل من فهد طالب بحراسة المرمى وعلي فائز وميثم جبار وعلي عدنان وعلاء مهاوي لخط الدفاع محمد علي عبود وامجد عطوان وبشار رسن وشريف عبد الكاظم لخط الوسط وايمن حسين وإبراهيم بايش لخط الهجوم.

يذكر ان منتخبنا يتذيل الترتيب بنقطة واحدة بعد التعادل امام كوريا والخسارة من ايران.





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