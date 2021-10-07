الصدر يوجه تحية للمشمولين بالتصويت الخاص

2021/10/07 | 16:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الخميس، تحية للمشمولين بالتصويت الخاص.

وقال السيد الصدر في تغريدة له على حسابه بموقع (تويتر) “غدا هو يوم التصويت الخاص للأخوة من قواتنا الأمنية البطلة والذين هم أول العاشقين للتغيير والاصلاح، لتعود هيبتهم وقوتهم، وللمعتقلين في السجون والنازحين في ارجاء العراق بسبب الارهاب والظلم والسياسات الرعناء الراغبين بتغيير واقعهم المرير والخروج من الفساد الى الاصلاح والعزة والامان”.

وختتم قوله: “فحياهم الله جميعا، سائلا العلي القدير أن يوفقهم لاصلاح العراق وانقاذه”.

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