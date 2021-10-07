الموقف الوبائي: أكثر من 2000 إصابة جديدة وعشرات الوفيات

2021/10/07 | 16:38 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، إلى أكثر من مليوني إصابة.

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 7 تشرين الأول/أكتوبر، وتضمن تسجيل 2044 إصابة، و33 حالة وفاة.

وأشار الموقف، إلى تسجيل 3150 آلاف حالة تماثل للشفاء بمعدل 95.9%.

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