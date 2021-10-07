2021/10/07 | 16:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، تعطيل الدوام الرسمي يَومَي الأحد والإثنين من الأسبوع المقبل.وقالت الامانة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إنه “استناداً إلى موافقة رئيس مجلس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعطيل الدوام الرسمي يَومَي الأحد والإثنين المقبلين المركز الخبري الوطني.

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