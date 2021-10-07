العراق يعطل الدوام الرسمي لمدة يومين

2021/10/07 | 16:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان

الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعلن

تعطيل الدوام الرسمي يَومَي الأحد

والإثنين

استناداً إلى موافقة رئيس مجلس

الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة،

السيد مصطفى الكاظمي، تَقرّر ما يأتي:

تعطيل الدوام

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