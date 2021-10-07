وقفة مع العوار ... - محمد ناجي

#محمد_ناجي تَتابع انظمة الاستبداد والطغيان ، بمختلف مسمياتها ، ادى الى انتشار وشرعنة وسيادة نهج وثقافة وقيم الاستبداد في كل مفاصل المجتمع العراقي ، والتي اكتسبت بمرور الزمن والتكرار صفة مقدسة ، وبالنتيجة أدت إلى اصابة الانسان والمجتمع والعقل السياسي والثقافي والديني بالعمى والعور وفقدان الذاكرة ...
ولم يفلت من هذا المصير الّا ماندر من أصحاب العقول النيرة ، والضمير الحي .
اليوم كما بالأمس نلاحظ التضلي ......
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