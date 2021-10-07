حكومة كردستان تعطل الدوام الرسمي بجميع دوائرها في يوم الاقتراع

2021/10/07 | 20:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت حكومة إقليم كردستان، اليوم الخميس، تعطيل الدوام الرسمي بجميع دوائرها في يوم الاقتراع العام.

وقال بيان مقتضب لحكومة الاقليم تلقت “تقدم ” نسخة منه، ان “حكومة إقليم كردستان، تعلن اليوم الخميس، تعطيل الدوام الرسمي بجميع دوائرها في يوم الاقتراع العام”.

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