2021/10/07 | 20:13 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السياسية

الخميس 7 أكتوبر 2021 | 07:59 مساءً

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وائل عبد اللطيف يكشف رأي بشأن الرئاسات: الحديث عن ولاية ثانية للكاظمي مبكر جدا

اكد القاضي والوزير السابق وائل عبد اللطيف، الخميس، عدم إمكانية تخمين نتائج المرحلة السياسية المقبلة، فيما اشار الى ان الحديث عن تولي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ولاية ثانية مبكر جدا.



وذكر عبد اللطيف في ان "الحديث عن تولي الكاظمي لولاية ثانية مبكرا جدا، لان النتائج غير معروفة وان الإحصاءات التي ظهرت غير دقيقة"، لافتا الى ان "هنالك رأي بتغيير الرئاسات الثلاث وليس الكاظمي وحده وحتى هذا الوقت المجريات والأمور غير معروفة، لهذا من الممكن ان تطلق صيحات للتسقيط عبر رفض تولي الكاظمي لولاية ثانية".



واضاف، ان "الشارع العراقي لا يتدخل وان الكتل النيابية هي التي ستختار كما حصل في استبدال حكومة عادل عبد المهدي ورفض الشخصيات التي رشحت بعده حتى استقروا على مصطفى الكاظمي".



وختم ان " الأمور في الوقت الراهن لا يمكن ان تؤطر بمفهوم معين في الوقت الراهن".

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