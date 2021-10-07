انتهاء المواجهة بين العراق ولبنان بالتعادل السلبي

2021/10/07 | 20:15 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

خيم التعادل السلبي على مباراة المنتخب الوطني العراقي مع نظيره اللبناني ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال قطر.

وانتهى الشوط الأول من المباراة، دون تسجيل أية أهداف من قبل الفريقين، فيما ضغط المنتخب العراقي خلال الشوط الثاني لتحقيق الفوز، إلا أن شباك لبنان لم تهتز سوى بهدف تم إلغاؤه بسبب التسلل.

وحصد المنتخب الوطني بهذا التعادل نقطته الثانية ضمن المجموعة بعد تعادل مع كوريا الجنوبية وخسارة من إيران.

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