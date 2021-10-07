2021/10/07 | 20:25 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الهجرة تطلق منحة مالية جديدة للنازحين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة النبأ الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/07 | 20:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة النبأ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهجرة تطلق منحة مالية جديدة للنازحين) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهجرة تطلق منحة مالية جديدة للنازحين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).