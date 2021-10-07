2021/10/07 | 20:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني وافقت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على استحواذ صندوق الاستثمار السعودي على نادي نيوكاسل كما أعلنت رسميًا الخميس.وقالت الرابطة في بيان “قامت رابطة الدوري الممتاز، نادي نيوكاسل لكرة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رسميآ ..



السعودية تستحوذ على نادي نيوكاسل المركز الخبري الوطني.

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