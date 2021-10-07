2021/10/07 | 20:27 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الخميس، إطلاق الوجبة الـ 14 من منحة المليون ونصف للنازحين العائدين لمناطقهم، مشيرة الى انها شملت 7 آلاف عائلة.وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بعد استكمال توفير التخصيصات المالية، نود إبلاغكم بإطلاق الوجبة الرابعة عشر من منحة المليون ونصف المليون دينار …

ظهرت المقالة الهجرة تعلن إطلاق الوجبة الـ 14 من منحة المليون ونصف: شملت 7 آلاف عائلة أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهجرة تعلن إطلاق الوجبة الـ 14 من منحة المليون ونصف: شملت 7 آلاف عائلة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهجرة تعلن إطلاق الوجبة الـ 14 من منحة المليون ونصف: شملت 7 آلاف عائلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).