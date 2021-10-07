تعليم كردستان تقرر تخفيض أجور الدراسة في الجامعات والمعاهد

2021/10/07 | 20:30 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد قررت وزارة التعليم العالي في حكومة إقليم كردستان، تخفيض أجور الدراسة بالجامعات والمعاهد الحكومية والأهلية للعام الدراسي 2021-2022.وجاء في وثيقة حصل عليها “النور نيوز”، اليوم، انه تقرر تخفيض أجور الدراسة المسائية بالجامعات والمعاهد الحكومية بنسبة 45%، مع تخفيض أجور الدراسة بنسبة 10% للكروب B بالجامعات الأهلية، و15% للكروب C.وأشارت …

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