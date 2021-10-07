شاهد بالفيديو.. الكعبي: العراق ليس حقل تجارب وبحاجة لإدارة شجاعة وذكية

2021/10/07 | 20:30 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: omJsT7wnRbs

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