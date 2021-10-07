سياسي عراقي يكشف أول ملف فساد سيحقق به البرلمان الجديد

2021/10/07 | 20:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف السياسي العراقي، عزت الشابندر، الخميس، أول ملف فساد سيحقق به البرلمان الجديد بعد تصويته على الحكومة القادمة.

وكتب الشابندر، في تغريدة على "تويتر" اليوم (7 تشرين الاول 2021): "ملفات فساد تزكم الانوف في حزمة من الاستثناءات الكبيرة والعقود المثيرة ستفتح للتحقيق من قبل البرلمان الجديد فور انتهاءه من التصويت على الحكومة القادمة كخطوة اولى في مشروع الحرب على الفساد".

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