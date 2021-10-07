الأردن : محمية ضانا الطبيعية أمام قرار مصيري بسبب لغز النحاس

2021/10/07 | 20:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يساور حماة البيئة وسكان محيط محمية ضانا الطبيعية في جنوب الأردن، القلق حيال قرار حكومي محتمل يقضي بتخصيص ربع مساحة المحمية لأعمال التنقيب عن النحاس.

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